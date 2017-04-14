無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRTR_ZigZag_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1416
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者: Ramdass
ジグザグのピーク値の価格ラベルを持つNRTR_ZigZag指標です。
図1 NRTR_ZigZag_Price指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17558
MacdPatternTraderAll0.01
OnTradeTransactionEugene
0、1、2および3バーでのOHLCの分析です。
NRTR_extr_ZigZag_Price
ジグザグのピーク値の価格ラベルを持つNRTR_extr_ZigZag指標です。WPRCandleKeltner
ラリーウィリアムズのパーセンテージオシレーターの平均値に相対してローソク足のシーケンスとして描かれたケルトナーチャンネルです。