Order Escort - MetaTrader 5のためのエキスパート
多くの場合、静的な決済逆指値と決済指値が十分ではない場合、動向がどれくらい持続するかは不明ですが、価格変化の動向と性質は知られています。シンプルなトレーリングストップは、将来の価格変動の性質を考慮していないため、必ずしも適切ではありません。
線形的な価格上昇が予想される場合は、2つの直線で制限された価格チャネルに沿ってポジションを追跡する必要があります。ポジションは動向が存在する限り追跡されるべきです。価格がチャネル外に移動すると、現在の動向が終了しているため、ポジションを決済する必要があります。エキスパートアドバイザーは、一定の勾配で描かれたトレンドラインに沿って、各バーで決済逆指値と決済指値を移動します。この場合、新しいバーごとに、チャンネルの境界でストップオ注文が出されます。
動向線とその角度を決定できるようにするには、バーの数として設定されている現在の位置からのシフトとピップスでの現在の価格に関連した変化の2つの座標を使用してターゲットを設定する必要があります 。次に、EAはトレンドラインがターゲットと現在の座標を通る直線であると判断し、チャネル境界線を見つけてポジションを追跡し始めます。
いくつかの状況では急激な指数関数的な価格上昇が予想されます。この場合、適切なカーブを追跡してターゲットを設定する必要があります。 EAは、現在の座標から始まってターゲットを通過するトレーリングカーブを決定します。この後、決済逆指値と決済指値は特定の指数に沿って移動します。この場合、ストップ注文は最初は比較的ゆっくりと移動しますが、ターゲットに近づくとさらにスピードが上がります。
価格上昇率の飽和が予想される場合、y = x1 / 2（冪関数）のような曲線を後続曲線として使用する方がいいです。y=xˆnの形の任意の曲線が使用でき、指数は1より大きくても小さくてもよく、また負でもいいです。トレーリングカーブを設定する方法は同じです。y=xˆ1/2の曲線の場合、済逆指値と決済指値は最初から高速で移動しますが、ターゲットに近づくとスピードが落ちます。
EAは、nバー後にポジションを決済するオプションも備えています。
このエキスパートアドバイザーはポジションを開いたり決済逆指値と決済指値を設定したりはしないのでご注意ください。 それは最初のストップ注文を移動することによってポジションを追跡するだけです。
パラメータ
- target_bar - 現在座標に相対したバー単位でのシフト
- delta_points - 現在価格に相対したピップ単位でのシフト
- type - トレイリングカーブ：線形、指数関数、パワー（放物線）
- exponent - 冪関数の指数
- e - 冪関数の底 (e=2.718)
- tp_escort - ポジションの決済指値を動かす
- close_bar - バーの後でポジションを決済する
