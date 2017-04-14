私たちのファンページに参加してください
Exp_WeightOscillator_Direct - MetaTrader 5のためのエキスパート
この取引システムはWeightOscillator加重オシレータの方向変更に基づいています。オシレーターが上昇から下降に反転したときに売り、上昇に反転したときに買います。シグナルはバーが閉じるときに形成されます。
EAのWeightOscillator_HTF 指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。The WeightOscillator_HTF indicator in the EA is intended only for a more convenient visualization of trends in the strategy tester, in other operation modes it is inactive.
コンパイルされたWeightOscillator.ex5及びWeightOscillator_HTF.ex5ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
WeightOscillator.ex5およびWeightOscillator_HTF.ex5 指標は、コンパイル後Exp_WeightOscillator.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする #resource "\\Indicators\\WeightOscillator.ex5" #resource "\\Indicators\\WeightOscillator_HTF.ex5"
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
//---- WeightOscillator指標ハンドルの取得 InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Failed to get handle of the WeightOscillator indicator"); return(INIT_FAILED); } //---- ストラテジーテスターでの視覚化のためのWeightOscillator_HTF指標ハンドルの取得 if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE)) { //---- WeightOscillator_HTF指標ハンドルの取得 int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\WeightOscillator_HTF",InpInd_Timeframe, RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Failed to get handle of the WeightOscillator_HTF indicator"); return(INIT_FAILED); } }
したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H6での2015のEURAUDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
