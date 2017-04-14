無料でロボットをダウンロードする方法を見る
一目アラート - MetaTrader 5のためのインディケータ
これはМetaTrader5パッケージにある標準的な簡単な指標に、アラート機能を追加したのもです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17508
ADX & MA
この戦略は、ADXとMAの2つの指標と、最初のバーの終値に基づいています。売買には個々の決済逆指値、決済指値、トレイリングレベルが設定されています。ファジー理論
評価は、5つの指標（Gator、WPR、AC、DeMarker、RSI）の値に基づいて行われます。台形メンバーシップ関数が使われます。取引リクエストを送信する前に口座の資金が十分であるかどうかを確認します。