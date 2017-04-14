コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

一目アラート - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alexey Viktorov
これはМetaTrader5パッケージにある標準的な簡単な指標に、アラート機能を追加したのもです。

一目アラート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17508

ADX & MA ADX & MA

この戦略は、ADXとMAの2つの指標と、最初のバーの終値に基づいています。売買には個々の決済逆指値、決済指値、トレイリングレベルが設定されています。

ファジー理論 ファジー理論

評価は、5つの指標（Gator、WPR、AC、DeMarker、RSI）の値に基づいて行われます。台形メンバーシップ関数が使われます。取引リクエストを送信する前に口座の資金が十分であるかどうかを確認します。

MA2CCI MA2CCI

この取引戦略はATRとCCIの2つのMA指標を用います。

Rabbit3 Rabbit3

この戦略では、2つの移動平均指標、期間が異なるMA、商品チャネル指数、CCI、およびウィリアムズのパーセントレンジ、％Rを使用します。