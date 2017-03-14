無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BBストップ - velocity - MetaTrader 5のためのインディケータ
このバージョンのボリンジャーバンドストップはvelocity（「より滑らかなモメンタム」）指標に適用されます。
元の指標（決済逆指値の設定に使用可能）とは異なり、このバージョンはチャート上に値を持たないため「トレンド」方向に向けられ、velocityにシグナルラインを持つ別の方法として扱うことができます 。
使用を助けるために、通常のアラートのセットは（多時間枠とともに）既に組み込まれており、基本的なBBストップ指標で既に知られている機能と共に、velocityの使用法によって拡張されています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17414
