ポケットに対して
インディケータ

BBストップ - velocity - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1051
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
このバージョンのボリンジャーバンドストップはvelocity（「より滑らかなモメンタム」）指標に適用されます。

元の指標（決済逆指値の設定に使用可能）とは異なり、このバージョンはチャート上に値を持たないため「トレンド」方向に向けられ、velocityにシグナルラインを持つ別の方法として扱うことができます 。

使用を助けるために、通常のアラートのセットは（多時間枠とともに）既に組み込まれており、基本的なBBストップ指標で既に知られている機能と共に、velocityの使用法によって拡張されています。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17414

