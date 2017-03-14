無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BBand Width Ratio - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2940
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaTrader 5用のボリンジャーバンド幅指標の実装です。オリジナルはhttps://www.mql5.com/en/code/7241です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17330
正規化されたMACD
正規化されたMACDです。売買ボリューム
売買ボリュームです。
BBストップ
BBストップの新バージョンです。BBストップ - ストキャスティクス
BBストップ - ストキャスティクス指標です。