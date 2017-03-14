無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BBストップ - ストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ
このバージョンのボリンジャーバンドストップはストキャスティクス指標に適用されます。
元の指標（決済逆指値の設定に使用可能）とは異なり、このバージョンはチャート上に値を持たないため「トレンド」方向に向けられ、ストキャスティクスにシグナルラインを持つ別の方法として扱うことができます 。
使用を助けるために、通常のアラートのセットは（多時間枠とともに）既に組み込まれており、基本的なBBストップ指標で既に知られている機能と共に、ストキャスティクスの使用法によって拡張されています。
