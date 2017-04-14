無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fractal_TRIX - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： jppoton@yahoo.com
フラクタルトライクスです。さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。
図1 Fractal_TRIX指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17384
SnakeInBorders
SnakeInBordersは、BorderTop[]とBorderBot[]の2つのボーダーによって制限されている、フィルタリングされた市場のチャネルを計算して、シグナルMart[]を計算します。XMA-XN_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA-XN指標です。
Trend_Catcher
このエキスパートアドバイザーは、3つの移動平均（200、50、25または他のカスタム期間）に基づいてトレンドを特定し、パラボリックSAR指標を使用して取引を開始します。EAはマーチンゲイル技術を使用していますが、ロットは決済逆指値に応じた預金の割合として計算されます。BollTrade
ボリンジャーバンド指標に基づいた取引です。チャートの時間枠はM30以上です。