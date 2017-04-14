コードベースセクション
Fractal_TRIX - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者： jppoton@yahoo.com

フラクタルトライクスです。さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。

図1　Fractal_TRIX指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17384

