無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Corr velocity - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1008
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
訂正velocity指標です。
Velocityは、通常、「より滑らかなモメンタム」と呼ばれ、その通りです（滑らかさに伴うラグを伴わない滑らかな結果を持ちます）。これはvelocityを「訂正された」バージョンとして持ちモメンタムとvelocityの両方を使用するための論理的なステップです。指標に「速度」を求めている人にとって、モメンタムはおそらく最高の選択肢でしょう。フィルタリングされた値を探している人にとって、velocityは有望な選択肢ですが、両バージョンが利用可能となったので、選択は簡単です（そして可能です）。
「補正」の周期を<0に設定すると、計算値はvelocityと同じになります。
velocityによる多数の偽シグナルのフィルタリングはすでに優れたものですが、これは「補正」 法によってさらに進歩します。浮動レベルを組み合わせることによって「重要な変化」の選択肢はゼロクロスに限定されず、応答（または「期待遅延」）は容易に制御できます。
アラートは既に含まれています。色の選択に応じて、アラートもトリガーされます。可能な色/アラートの選択肢は次のとおりです。
- 外側レベルの交差
- 中間レベルの交差
- 勾配の変化
- 元のvelocity値の交差（「補正された」値が元の値と比較したシグナルラインの一種として使用される場合）
velocityはモメンタム系の指標ですが、すべての変更を考慮すると、「トレンド」系の使用も考慮する必要があります（上記は「大きな画像」の例です）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17253
売買ボリューム
売買ボリュームです。正規化されたMACD
正規化されたMACDです。