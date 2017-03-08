入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWeightOscillator指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

WeightOscillator_HTFリピータ指標をコンパイルするにはコンパイルされたWeightOscillator.mq5カスタム指標ファイルが必要です。ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.に配置します。

WeightOscillator.ex5指標は、コンパイル後にWeightOscillator_HTF.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにWeightOscillator指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。



#resource \\Indicators\\WeightOscillator.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。



Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\WeightOscillator" ,RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,

WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

図1 WeightOscillator_HTF指標