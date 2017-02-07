请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
WeightOscillator_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1357
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 WeightOscillator 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
WeightOscillator_HTF 中继指标需要编译的自定义指标文件 WeightOscillator.mq5 以便编译。将其放置在 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
编译之后, WeightOscillator_HTF.ex5 指标文件将 WeightOscillator.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译指标时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到指标代码中, 以便将 WeightOscillator 指标包含在可执行文件中。
指标可执行文件已作为资源添加到全局范围
//---- 在指标代码里包含自定义指标作为资源
#resource \\Indicators\\WeightOscillator.ex5
#resource \\Indicators\\WeightOscillator.ex5
在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源
//---- 获取 WeightOscillator 指标的句柄
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
因此, 已编译的中继指标可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需原始指标。
图例1. WeightOscillator_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17075
