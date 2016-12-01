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WeightOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора WeightOscillator_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора WeightOscillator.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора WeightOscillator_HTF.ex5 содержит индикатор WeightOscillator.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора WeightOscillator в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\WeightOscillator.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор WeightOscillator_HTF
Fractional Bands модифицирует ценовые изменения с помощью фрактального броуновского движения, которое принимает во внимание фрактальную размерность.BreakdownLevelDay
Советник торгует на пробое дня. Выставляются отложенные ордера BuyStop и SellStop.
Самый простой советник по взвешенному осциллятору WeightOscillator.Fractional_Bands_HTF
Индикатор Fractional_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.