Индикатор WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора WeightOscillator_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора WeightOscillator.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора WeightOscillator_HTF.ex5 содержит индикатор WeightOscillator.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора WeightOscillator в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс



#resource \\Indicators\\WeightOscillator.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору



Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\WeightOscillator" ,RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,

WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор WeightOscillator_HTF