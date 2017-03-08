コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_WeightOscillator - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
1055
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_WeightOscillator.mq5 (21.22 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
WeightOscillator.mq5 (23.62 KB) ビュー
WeightOscillator_HTF.mq5 (22.29 KB) ビュー
実際の著者： Vladimir Khlystov

WeightOscillator加重オシレータオシレータに基づく最も簡単なEAです。オシレータの買われ過ぎレベルの下向きの交差で売り、売られ過ぎレベルの上向きの交差で買います。レベルの交差がある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。

EAのWeightOscillator_HTF 指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

コンパイルされたWeightOscillator.ex5及びWeightOscillator_HTF.ex5ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

WeightOscillator.ex5およびWeightOscillator_HTF.ex5 指標は、コンパイル後Exp_WeightOscillator.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする
#resource "\\Indicators\\WeightOscillator.ex5"
#resource "\\Indicators\\WeightOscillator_HTF.ex5"

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- WeightOscillator指標ハンドルの取得
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
                         WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Failed to get handle of the WeightOscillator indicator");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- ストラテジーテスターでの視覚化のためのWeightOscillator_HTF指標ハンドルの取得
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- WeightOscillator_HTF指標ハンドルの取得
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\WeightOscillator_HTF",InpInd_Timeframe,
                             RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
                             WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Failed to get handle of the WeightOscillator_HTF indicator");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

H6での2015のEURJPYの検証結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17076

