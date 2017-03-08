無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fractional_Bands - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 982
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： jppoton@yahoo.com
フラクショナルバンドは、フラクタル次元を考慮したフラクタルブラウン運動を用いて価格変化を修正します。この指標は古典的なボリンジャーバンドとは異なって、ウィーナーによるブラウン運動（フラクタルブラウン運動の特殊なケース）に基づきます。また、フラクタルバンド指標（https://www.mql5.com/en/code/8895）からのさまざまな式を使用します。しかし、これらの違いは数学的な観点からはモデルにより対応しているにもかかわらず、指標を取引面でより興味深くするわけではありません。それにもかかわらず、それは他の指標と組み合わせて適用される場合に有用であり得ます。
さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。
この指標はもともとMQL4言語で開発されコードベースで2009年5月7日に発表されました。
図1 Fractional_Bands指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17074
TicksVolume
ティックボリューム指標。価格の変化と増減を表示します。Ilan1.4
Ilan1.4 - MetaTrader 5版のエキスパートアドバイザー
WeightOscillator_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWeightOscillator指標です。Exp_WeightOscillator
WeightOscillator加重オシレータに基づく最も簡単なEAです。