実際の著者： jppoton@yahoo.com

フラクショナルバンドは、フラクタル次元を考慮したフラクタルブラウン運動を用いて価格変化を修正します。この指標は古典的なボリンジャーバンドとは異なって、ウィーナーによるブラウン運動（フラクタルブラウン運動の特殊なケース）に基づきます。また、フラクタルバンド指標（https://www.mql5.com/en/code/8895）からのさまざまな式を使用します。しかし、これらの違いは数学的な観点からはモデルにより対応しているにもかかわらず、指標を取引面でより興味深くするわけではありません。それにもかかわらず、それは他の指標と組み合わせて適用される場合に有用であり得ます。

さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。

この指標はもともとMQL4言語で開発されコードベースで2009年5月7日に発表されました。

図1 Fractional_Bands指標