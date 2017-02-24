und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WeightOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 806
Der WeightOscillator Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Für eine korrekte Kompilation des WeightOscillator_HTF Repeater-Indikators muss die kompilierte Datei des ursprünglichen Indikators WeightOscillator.mq5 in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.
Nach der Kompilation beinhaltet die Datei WeightOscillator_HTF.ex5 den WeightOscillator.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des WeightOscillator Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.
An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.
#resource \\Indicators\\WeightOscillator.ex5
Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.
Abb.1. Der WeightOscillator_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17075
