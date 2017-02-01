CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

WeightOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1153
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador WeightOscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador repetidor WeightOscillator_HTF seja compilado corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador de origem personalizado WeightOscillator.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o indicador WeightOscillator_HTF.ex5 contém o indicador WeightOscillator.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir o indicador WeightOscillator dentro do arquivo executável.

A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso

//---- Adição de indicadores personalizados ao código do indicador como recurso
#resource \\Indicators\\WeightOscillator.ex5

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho da cadeia de caracteres para o indicador utilizado como recurso

//--- obtenção do identificador do indicador WeightOscillator
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

Assim, o arquivo executável compilado do indicador repetidor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.

Fig.1. Indicador WeightOscillator_HTF

Fig.1. Indicador WeightOscillator_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17075

Fractional_Bands Fractional_Bands

O Fractional Bands modifica as alterações de preço usando o movimento browniano fractal, que leva em conta a dimensão fractal.

Ilan1.4 Ilan1.4

Ilan1.4, Expert Advisor para MetaTrader 5.

Exp_WeightOscillator Exp_WeightOscillator

O Advisor mais simples de acordo com o oscilador ponderado WeightOscillator.

Universum 3.0 Universum 3.0

Aumento do lote após uma transação desfavorável. Sinal de abertura de posição — segundo o indicador DeMarker.