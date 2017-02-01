Autor real: jppoton@yahoo.com

O Fractional Bands modifica as alterações de preço usando o movimento browniano fractal, que leva em conta a dimensão fractal. Este indicador difere das bandas clássicas de Bollinger, que são baseadas no movimento browniano Wiener. Também são usados diferentes controles a partir do indicador Fractal Bands (https://www.mql5.com/en/code/8895). Estas diferenças, apesar do fato de corresponderem muito com o modelo a partir de um ponto de vista matemático, não fazem com que o indicador seja mais interessante em termos de negociação. Não obstante, ele pode ser útil se for utilizado em combinação com outros indicadores.

Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 07.05.2009.

Fig.1. Indicador Fractional_Bands