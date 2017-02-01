Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fractional_Bands - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1693
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: jppoton@yahoo.com
O Fractional Bands modifica as alterações de preço usando o movimento browniano fractal, que leva em conta a dimensão fractal. Este indicador difere das bandas clássicas de Bollinger, que são baseadas no movimento browniano Wiener. Também são usados diferentes controles a partir do indicador Fractal Bands (https://www.mql5.com/en/code/8895). Estas diferenças, apesar do fato de corresponderem muito com o modelo a partir de um ponto de vista matemático, não fazem com que o indicador seja mais interessante em termos de negociação. Não obstante, ele pode ser útil se for utilizado em combinação com outros indicadores.
Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 07.05.2009.
Fig.1. Indicador Fractional_Bands
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17074
Ilan1.4, Expert Advisor para MetaTrader 5.Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen
Sistema de negociação Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen baseada nos sinais do indicador SilverTrend_Signal com abertura de ordem adicional de acordo com a tendência.
Indicador WeightOscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_WeightOscillator
O Advisor mais simples de acordo com o oscilador ponderado WeightOscillator.