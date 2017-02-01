CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fractional_Bands - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1693
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: jppoton@yahoo.com

O Fractional Bands modifica as alterações de preço usando o movimento browniano fractal, que leva em conta a dimensão fractal. Este indicador difere das bandas clássicas de Bollinger, que são baseadas no movimento browniano Wiener. Também são usados diferentes controles a partir do indicador Fractal Bands (https://www.mql5.com/en/code/8895). Estas diferenças, apesar do fato de corresponderem muito com o modelo a partir de um ponto de vista matemático, não fazem com que o indicador seja mais interessante em termos de negociação. Não obstante, ele pode ser útil se for utilizado em combinação com outros indicadores.

Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 07.05.2009.

Fig.1. Indicador Fractional_Bands

Fig.1. Indicador Fractional_Bands

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17074

Ilan1.4 Ilan1.4

Ilan1.4, Expert Advisor para MetaTrader 5.

Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen

Sistema de negociação Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen baseada nos sinais do indicador SilverTrend_Signal com abertura de ordem adicional de acordo com a tendência.

WeightOscillator_HTF WeightOscillator_HTF

Indicador WeightOscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_WeightOscillator Exp_WeightOscillator

O Advisor mais simples de acordo com o oscilador ponderado WeightOscillator.