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Индикаторы

Fractional_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Fractional Bands модифицирует ценовые изменения с помощью фрактального броуновского движения, которое принимает во внимание фрактальную размерность. Этим индикатор отличается от классических полос Боллинджера, которые основаны на броуновском движении Винера (частном случае фрактального броуновского движения). Также используются различные уравнения из индикатора Fractal Bands (https://www.mql5.com/en/code/8895). Эти различия, несмотря на то, что в большей степени соответствуют модели с математической точки зрения, тем не менее, не делают индикатор интереснее с точки зрения трейдинга. Тем не менее, он может оказаться полезным, если использовать его в комбинации с другими индикаторами.

Больше деталей в блоге автора

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 07.05.2009.

Рис.1. Индикатор Fractional_Bands

Рис.1. Индикатор Fractional_Bands

BreakdownLevelDay BreakdownLevelDay

Советник торгует на пробое дня. Выставляются отложенные ордера BuyStop и SellStop.

Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen

Торговая система Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen на основе сигналов индикатора SilverTrend_Signal с доливками по тренду.

WeightOscillator_HTF WeightOscillator_HTF

Индикатор WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_WeightOscillator Exp_WeightOscillator

Самый простой советник по взвешенному осциллятору WeightOscillator.