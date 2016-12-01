Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractional_Bands - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2233
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Fractional Bands модифицирует ценовые изменения с помощью фрактального броуновского движения, которое принимает во внимание фрактальную размерность. Этим индикатор отличается от классических полос Боллинджера, которые основаны на броуновском движении Винера (частном случае фрактального броуновского движения). Также используются различные уравнения из индикатора Fractal Bands (https://www.mql5.com/en/code/8895). Эти различия, несмотря на то, что в большей степени соответствуют модели с математической точки зрения, тем не менее, не делают индикатор интереснее с точки зрения трейдинга. Тем не менее, он может оказаться полезным, если использовать его в комбинации с другими индикаторами.
Больше деталей в блоге автора
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 07.05.2009.
Рис.1. Индикатор Fractional_Bands
Советник торгует на пробое дня. Выставляются отложенные ордера BuyStop и SellStop.Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen
Торговая система Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen на основе сигналов индикатора SilverTrend_Signal с доливками по тренду.
Индикатор WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_WeightOscillator
Самый простой советник по взвешенному осциллятору WeightOscillator.