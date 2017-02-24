CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractional_Bands - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
848
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Fractional Bands modifiziert Preisänderungen mithilfe der fraktalen Brownschen Bewegung, die fraktale Dimensionen berücksichtigt. Der Indikator unterscheidet sich von den klassischen Bollinger Bands, die auf der Brownschen Bewegung basieren (ein Sonderfall der fraktalen Browneschen Bewegung). Es werden auch verschiedene Gleichungen des Indikators Fractal Bands (https://www.mql5.com/de/code/8895) verwendet. Obwohl diese Unterschiede dem Modell eher von der mathematischen Perspektive her entsprechen, machen sie den Indikator nicht weniger interessant für Trading. Nichtsdestotrotz kann er hilfreich sein, wenn man ihn mit anderen Indikatoren kombiniert.

Mehr Informationen darüber finden Sie im Blog des Autors

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 07.05.2009 in CodeBase veröffentlicht.

Abb.1. Der Fractional_Bands Indikator

Abb.1. Der Fractional_Bands Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17074

Ilan1.4 Ilan1.4

Ilan1.4 - ein Expert Advisor für MetaTrader 5.

Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen

Das Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Handelssystem basierend auf den Signalen des SilverTrend_Signal Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung.

WeightOscillator_HTF WeightOscillator_HTF

Der WeightOscillator Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_WeightOscillator Exp_WeightOscillator

Der einfachste Expert Advisor basierend auf dem gewichteten Oszillator WeightOscillator.