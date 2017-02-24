und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fractional_Bands - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fractional Bands modifiziert Preisänderungen mithilfe der fraktalen Brownschen Bewegung, die fraktale Dimensionen berücksichtigt. Der Indikator unterscheidet sich von den klassischen Bollinger Bands, die auf der Brownschen Bewegung basieren (ein Sonderfall der fraktalen Browneschen Bewegung). Es werden auch verschiedene Gleichungen des Indikators Fractal Bands (https://www.mql5.com/de/code/8895) verwendet. Obwohl diese Unterschiede dem Modell eher von der mathematischen Perspektive her entsprechen, machen sie den Indikator nicht weniger interessant für Trading. Nichtsdestotrotz kann er hilfreich sein, wenn man ihn mit anderen Indikatoren kombiniert.
Mehr Informationen darüber finden Sie im Blog des Autors
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 07.05.2009 in CodeBase veröffentlicht.
Abb.1. Der Fractional_Bands Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17074
