真实作者: jppoton@yahoo.com
使用分形布朗运动修改价格变化的分数波带, 参考了分形维数。指标与经典布林带不同, 其基于维纳的布朗运动 (分形布朗运动的特殊情况)。它还使用分形波带指标 (https://www.mql5.com/zh/code/8895)。尽管事实上, 这些差异在很大程度上对应于从数学角度观察的模型, 然而, 在交易方面这些指标并不见得更有趣。虽然如此, 当与其它指标组合应用时, 它可能也有用。
更多详情, 请参看 作者的博客。
此原版指标首次以 MQL4 实现, 并于 2009.07.05 发表在 代码库。
图例1. Fractional_Bands 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17074
