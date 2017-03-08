無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fractal_Force_Index - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 835
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
実際の著者： jppoton@yahoo.com
実際の著者： jppoton@yahoo.com
フラクタル勢力指数さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。
図1 Fractal_Force_Index指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17008
