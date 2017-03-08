コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_Force_Index - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： jppoton@yahoo.com

フラクタル勢力指数さらなる詳細には著者のブログをご覧ください。

図1　Fractal_Force_Index指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17008

