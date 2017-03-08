私たちのファンページに参加してください
Exp_Fractal_WPR - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 825
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： Vladimir Khlystov
フラクタルWPRに基づいた最も簡単なEAです。オシレータの買われ過ぎレベルの下向きの交差で売り、売られ過ぎレベルの上向きの交差で買います。レベルの交差がある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。
コンパイルされたFractal_WPR.ex5ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
コンパイル後、 Exp_Fractal_WPR.ex5エキスパートファイルには、Fractal_WPR.ex5が指標リソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
#resource \\Indicators\\Fractal_WPR.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_WPR",e_period,normal_speed,IPC,0);
したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H3での2015のAUDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17006
