コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Fractal_WPR - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
825
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
Fractal_WPR.mq5 (29.97 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_WPR.mq5 (18.52 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： Vladimir Khlystov

フラクタルWPRに基づいた最も簡単なEAです。オシレータの買われ過ぎレベルの下向きの交差で売り、売られ過ぎレベルの上向きの交差で買います。レベルの交差がある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。

コンパイルされたFractal_WPR.ex5ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

コンパイル後、 Exp_Fractal_WPR.ex5エキスパートファイルには、Fractal_WPR.ex5が指標リソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\Fractal_WPR.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- Fractal_WPR指標ハンドルの取得
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_WPR",e_period,normal_speed,IPC,0);

したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

H3での2015のAUDUSDの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17006

Fractal_DeMarker_HTF Fractal_DeMarker_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_DeMarker指標です。

i-Paramon work time i-Paramon work time

i-Paramon work time（新しいバージョン）

Fractal_Force_Index Fractal_Force_Index

フラクタル勢力指数

escape escape

このエキスパートアドバイザーは、M5のiMA(5) とiMA(4)と2つのiMAに基づいて取引を行います。