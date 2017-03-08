無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_Zonal_Trading - MetaTrader 5のためのエキスパート
実際の著者： Relaysim Comp.
ビル・ウィリアムズ（Bill Williams）が提案したAO指標とAC指標を使用するエキスパートアドバイザーです。
EAは緑のAOとACで買い、赤のAOとACで売ります。指標のいずれかが色を変わると市場からのエグジットが実行されます。
シグナルは、バーが閉じると形成されます。
AO_HTF指標とAC_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。
コンパイルされたAO_HTF.ex5とAC_HTF.ex5ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月25日にコードベースに公開されました。
図1 チャートでの約定の例
H4での2015のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
