真实作者: Relaysim Comp.

智能交易系统在其操作时使用 AO 和 AC 指标, 它们是比尔·威廉姆斯提出的。

EA 在 AO 和 AC 均为绿色时买入, AO 和 AC 均为红色时卖出。当任何指标改变其颜色时, 执行离场。

当柱线收盘时形成信号。

EA 中的 AO_HTF 和 AC_HTF 指标只是出于更方便地在策略测试器中将趋势可视化, 在其它操作模式中它们没有动作。

放置 AO_HTF.ex5 和 AC_HTF.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2015.12.25 首次发表在 代码库。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2015 品种 EURUSD H4:





图例. 2. 测试结果图表