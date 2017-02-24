Echter Autor: Relaysim Comp.

Der Expert Advisor verwendet die AO und AC Indikatoren, die von Bill Williams vorgeschlagen wurden.

Der EA kauft, wenn AO und AC grün sind, und verkauft, wenn AO und AC rot sind. Der Ausstieg erfolgt, wenn sich die Farbe mindestens eines der Indikatoren geändert hat.

Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert.

Die AO_HTF und AC_HTF Indikatoren sind nur für eine einfachere Visualisierung von Trends im Strategietester vorgesehen, sie funktionieren nicht in anderen Modi.

Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierten Dateien AO_HTF.ex5 und AC_HTF.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 25.12.2015 in CodeBase veröffentlicht.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse auf EURUSD H4 für 2015:





Abb. 2. Chart der Testergebnisse