und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_Zonal_Trading - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 854
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor: Relaysim Comp.
Der Expert Advisor verwendet die AO und AC Indikatoren, die von Bill Williams vorgeschlagen wurden.
Der EA kauft, wenn AO und AC grün sind, und verkauft, wenn AO und AC rot sind. Der Ausstieg erfolgt, wenn sich die Farbe mindestens eines der Indikatoren geändert hat.
Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert.
Die AO_HTF und AC_HTF Indikatoren sind nur für eine einfachere Visualisierung von Trends im Strategietester vorgesehen, sie funktionieren nicht in anderen Modi.
Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierten Dateien AO_HTF.ex5 und AC_HTF.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 25.12.2015 in CodeBase veröffentlicht.
Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse auf EURUSD H4 für 2015:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16993
Uses the iStochastic (Stochastic) indicator from three different timeframes.Stoch
Handeln mit Sell Limit und Buy Limit Pending Orders. Um 23:59 löscht der Expert Advisor alle Orders und schließt alle Positionen.
Der Expert Advisor basiert auf dem Bollinger Bands Indikator.The MasterMind
Der Expert Advisor verwendet die Indikatoren iStochastic (Stochastic) Oscillator und iWPR (Larry Williams' Percent Range).