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Советники

Exp_Zonal_Trading - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2674
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Zonal_Trading.mq5 (18.51 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
AC_HTF.mq5 (15.43 KB) просмотр
AO_HTF.mq5 (15.63 KB) просмотр
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Реальный автор: Relaysim Comp.

Советник использует в своей работе индикаторы AO и AC, предложенные Биллом Уильямсом.

Советник покупает при зеленых AO и AC, продает при красных AO и AC. Выход из рынка осуществляется при изменении цвета хотя бы одного из индикаторов.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара.

Индикаторы AO_HTF и AC_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AO_HTF.ex5 и AC_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.12.2015.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_ColorZerolagMomentum_X2 Exp_ColorZerolagMomentum_X2

Трендовая торговая система Exp_ColorZerolagMomentum_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorZerolagMomentum.

Fractal_DeMarker Fractal_DeMarker

Фрактальный осциллятор Демарка.

Fractal_Moving_Average Fractal_Moving_Average

Фрактальная скользящая средняя с индикацией своего последнего значения ценовой меткой и возможностью менять алгоритм усреднения.

Fractal_WPR_HTF Fractal_WPR_HTF

Индикатор Fractal_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.