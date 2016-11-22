Реальный автор: Relaysim Comp.

Советник использует в своей работе индикаторы AO и AC, предложенные Биллом Уильямсом.

Советник покупает при зеленых AO и AC, продает при красных AO и AC. Выход из рынка осуществляется при изменении цвета хотя бы одного из индикаторов.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара.

Индикаторы AO_HTF и AC_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AO_HTF.ex5 и AC_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.12.2015.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:





Рис. 2. График результатов тестирования