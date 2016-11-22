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Exp_Zonal_Trading - эксперт для MetaTrader 5
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Реальный автор: Relaysim Comp.
Советник использует в своей работе индикаторы AO и AC, предложенные Биллом Уильямсом.
Советник покупает при зеленых AO и AC, продает при красных AO и AC. Выход из рынка осуществляется при изменении цвета хотя бы одного из индикаторов.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара.
Индикаторы AO_HTF и AC_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AO_HTF.ex5 и AC_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 25.12.2015.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Трендовая торговая система Exp_ColorZerolagMomentum_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorZerolagMomentum.Fractal_DeMarker
Фрактальный осциллятор Демарка.
Фрактальная скользящая средняя с индикацией своего последнего значения ценовой меткой и возможностью менять алгоритм усреднения.Fractal_WPR_HTF
Индикатор Fractal_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.