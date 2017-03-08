無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fractal_DeMarker - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 914
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： jppoton@yahoo.com
フラクタルデマーカ（DeMarker ）オシレータさらなる詳細には著者のブログをご覧ください。
図1 Fractal_DeMarker指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16980
Fractal_Keltner_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_Keltner指標です。スケールフィボナッチアーク
チャートに取り付けられたフィボナッチアークの正しい尺度を設定するためのスクリプトです。
Exp_ColorZerolagMomentum_X2
2つのColorZerolagMomentum指標シグナルに基づいたExp_ColorZerolagMomentum_X2トレンド取引システムです。ライフハック・バランス・エクイティ
この指標は取引口座の残高と資本を表示します。