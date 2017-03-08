コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
961
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
実際の著者： jppoton@yahoo.com

フラクタル・ラリーウィリアムズパーセントレンジさらなる詳細には著者のブログをご覧ください。

図1　Fractal_WPR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16945

