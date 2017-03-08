コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_FisherTransform_X2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

2つのFisherTransform指標シグナルに基づいたExp_FisherTransform_X2トレンド取引システムです。1番目の指標は、メインラインとシグナルラインの位置に基づいて低速トレンドの方向を決定します。2番目の指標は、線が交差したり接触したりしたときに取引を開始する瞬間を決定します。シグナルは、次の2つの条件が満たされた場合にバーが閉じるときに形成されます。
  1. 高速及び低速動向のシグナルが一致する
  2. 高速動向の方向性が変わった

エキスパートアドバイザーの入力パラメータ：

//+-------------------------------------------------+
//| EA指標の入力パラメータ           |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Trade management";    //+============== 取引管理 ==============+  
input double MM=0.1;               // 約定での入金のシェア
input MarginMode MMMode=LOT;      // ロット値検知法
input uint    StopLoss_=1000;      // ポイント単位での決済逆指値
input uint    TakeProfit_=2000;    // ポイント単位での決済指値
input string MustTrade="Trade permissions";    //+============== 取引許可 ==============+  
input int    Deviation_=10;       // ポイント単位での最大価格偏差
input bool   BuyPosOpen=true;     // 買いポジションに入る許可
input bool   SellPosOpen=true;    // 売りポジションに入る許可
//+-------------------------------------------------+
//| フィルタ指標の入力パラメータ 　　　　       |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="PARAMETERS FOR SLOW TREND";    //+============== 低速動向パラメータ ==============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6;  // 動向の1チャート期間
input uint Length=10;// 指標平滑化比
input uint SignalBar=1; // 参入シグナル取得のためのバーのインデックス
input bool   BuyPosClose=true;     // 動向で買いポジションをエグジットする許可
input bool   SellPosClose=true;    // 動向で売りポジションをエグジットする許可
//+-------------------------------------------------+
//| 参入指標の入力パラメータ 　　　　　　        |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ENTRY PARAMETERS";       //+=============== 参入パラメータ ===============+  
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30;  // 参入の2チャート期間
input uint Length_=10; // 指標期間
input uint SignalBar_=1;// 参入シグナル取得のためのバーのインデックス
input bool   BuyPosClose_=false;     // シグナルで買いポジションをエグジットする許可
input bool   SellPosClose_=false;    // シグナルで売りポジションをエグジットする許可
//+-------------------------------------------------+

入力パラメータのコード内のテキストを含む文字列パラメータは、エキスパートアドバイザーの入力パラメータウィンドウをよりよく視覚化するためのものです。

EAのFisherTransform_HTF指標は、ストラテジーテスターでのより便利なトレンドの視覚化のためにのみ含まれており、他の操作モードでは無効です。

コンパイルされたFisherTransform.ex5とFisherTransform_HTF.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

2015年のEURUSDテスト結果、H4低速トレンド、M30高速トレンドによる参入：

図2　検証結果のチャート

