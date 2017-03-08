コードベースセクション
Fractal_Bands - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： jppoton@yahoo.com

フラクタルボリンジャーバンドこの指標は、ボリンジャーバンドの幅を広げて、誤った参入/エグジットシグナルを回避または最小化します。著者のブログにはさらに詳しい情報が含まれています。

この指標はもともとMQL4言語で開発されコードベースで2016年6月14日に発表されました。

図1　Fractal_Bands指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16915

