実際の著者： jppoton@yahoo.com

フラクタルボリンジャーバンドこの指標は、ボリンジャーバンドの幅を広げて、誤った参入/エグジットシグナルを回避または最小化します。著者のブログにはさらに詳しい情報が含まれています。

この指標はもともとMQL4言語で開発されコードベースで2016年6月14日に発表されました。

図1 Fractal_Bands指標