und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fractal_Bands - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Echter Autor: jppoton@yahoo.com
Fractal Bollinger Bands. Dieser Indikator vergrößert die Breite des Bollingers Bandes, um falsche Signale zu vermeiden oder zu minimieren. Für mehr Details besuchen Sie den Blog des Autors.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 14.06.2016 in CodeBase veröffentlicht.
Abb.1. Der Fractal_Bands Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16915
