Fractal_Bands - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Fractal Bollinger Bands. Dieser Indikator vergrößert die Breite des Bollingers Bandes, um falsche Signale zu vermeiden oder zu minimieren. Für mehr Details besuchen Sie den Blog des Autors.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 14.06.2016 in CodeBase veröffentlicht.

Abb.1. Der Fractal_Bands Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16915

