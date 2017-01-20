CodeBaseSecciones
Fractal_Bands - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Fractal_Bands.mq5 (37.63 KB) ver
Autor real: jppoton@yahoo.com

Bollinger Bands fractal. Este indicador aumenta la amplitud de las franjas de Bollinger, para evitar señales falsas en la entrada o en la salida, o reducirlas al mínimo. Para ver una descripción más completa, eche un vistazo al blog del autor.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 14.06.2016.

Fig. 1. Indicador Fractal_Bands

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16915

