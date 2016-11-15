Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальный Bollinger Bands. Этот индикатор увеличивает ширину полосы Боллинджера, чтобы избежать ложных сигналов на вход или на выход или свести их к минимуму. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор Fractal_Bands