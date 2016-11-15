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Fractal_Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Фрактальный Bollinger Bands. Этот индикатор увеличивает ширину полосы Боллинджера, чтобы избежать ложных сигналов на вход или на выход или свести их к минимуму. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 14.06.2016.
Рис.1. Индикатор Fractal_Bands
FGDI
Индикатор фрактальной размерности (Fractal Graph Dimension Indicator).VR---SETKA---3
VR---SETKA---3 - советник для MetaTrader 5. Продолжение VR---SETKA . Советник сетка работает по принципу мартина. Сетка. Мартингейл. Использовать только на hedge счетах.
XXDPO_HTF
Индикатор XXDPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fractal_Keltner
Фрактальный канал Кёлтнера.