CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fractal_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2751
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальный Bollinger Bands. Этот индикатор увеличивает ширину полосы Боллинджера, чтобы избежать ложных сигналов на вход или на выход или свести их к минимуму. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 14.06.2016.

Рис.1. Индикатор Fractal_Bands

Рис.1. Индикатор Fractal_Bands

FGDI FGDI

Индикатор фрактальной размерности (Fractal Graph Dimension Indicator).

VR---SETKA---3 VR---SETKA---3

VR---SETKA---3 - советник для MetaTrader 5. Продолжение VR---SETKA . Советник сетка работает по принципу мартина. Сетка. Мартингейл. Использовать только на hedge счетах.

XXDPO_HTF XXDPO_HTF

Индикатор XXDPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fractal_Keltner Fractal_Keltner

Фрактальный канал Кёлтнера.