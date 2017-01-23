Participe de nossa página de fãs
Fractal_Bands - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1598
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor real: jppoton@yahoo.com
Bollinger Bands de fractal. Este indicador aumenta a largura das bandas de Bollinger, para evitar falsos sinais na entrada ou saída, ou reduzi-los ao mínimo. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 14.06.2016.
Fig.1. Indicador Fractal_Bands
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16915
