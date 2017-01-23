CodeBaseSeções
Fractal_Bands - indicador para MetaTrader 5

Autor real: jppoton@yahoo.com

Bollinger Bands de fractal. Este indicador aumenta a largura das bandas de Bollinger, para evitar falsos sinais na entrada ou saída, ou reduzi-los ao mínimo. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 14.06.2016.

Fig.1. Indicador Fractal_Bands

Fig.1. Indicador Fractal_Bands

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16915

