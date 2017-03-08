コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FGDI - MetaTrader 5のためのインディケータ

FGDI.mq5 (38.47 KB) ビュー
実際の著者： jppoton@yahoo.com

フラクタルグラフディメンション指標著者のブログにはさらに詳しい情報が含まれています。

この指標はもともとMQL4言語で開発されコードベースで2009年1月21日に発表されました。

図1　FGDI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16916

