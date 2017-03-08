コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XXDPO_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
XXDPO.mq5 (16.97 KB) ビュー
XXDPO_HTF.mq5 (23.11 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXXDPO指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたXXDPO.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　XXDPO_HTF指標

FGDI FGDI

フラクタルグラフディメンション指標

Fractal_Bands Fractal_Bands

フラクタルボリンジャーバンド

Simplest Hedging EA ever Simplest Hedging EA ever

ヘッジ勘定にのみ使用します。新しいバーに2つの反対方向のポジションを開きます。

TrendMeLeaveMe TrendMeLeaveMe

トレンドライン（TrendLIne）を使用する半自動エキスパートアドバイザー