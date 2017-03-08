コードベースセクション
エキスパート

Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
JBrainTrend1Stop.mq5 (24.4 KB) ビュー
JMA.mq5 (47.27 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen.mq5 (26.11 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpenシステムは、トレンドフォローのポジションに追加するJBrainTrend1Stop 指標の色の変化に基づいています。売買シグナルは、指標線の色が変わるとバーが閉じるときに形成されます。ポイント単位での利益がEA入力に固定されたしきい値を上回ると、数量がさらに増加されます。

追加に関するデータは、ポジションの文字列コメント内で 追加数/直近の取引価格/直近の取引数量の形式で格納されます。

コンパイルされたJMA.ex5とJBrainTrend1Stop.ex5を<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例


H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16894

