Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpenシステムは、トレンドフォローのポジションに追加するJBrainTrend1Stop 指標の色の変化に基づいています。売買シグナルは、指標線の色が変わるとバーが閉じるときに形成されます。ポイント単位での利益がEA入力に固定されたしきい値を上回ると、数量がさらに増加されます。

追加に関するデータは、ポジションの文字列コメント内で 追加数/直近の取引価格/直近の取引数量の形式で格納されます。

コンパイルされたJMA.ex5とJBrainTrend1Stop.ex5を<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引の例



H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2 テスト結果チャート