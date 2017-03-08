無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpenシステムは、トレンドフォローのポジションに追加するJBrainTrend1Stop 指標の色の変化に基づいています。売買シグナルは、指標線の色が変わるとバーが閉じるときに形成されます。ポイント単位での利益がEA入力に固定されたしきい値を上回ると、数量がさらに増加されます。
追加に関するデータは、ポジションの文字列コメント内で 追加数/直近の取引価格/直近の取引数量の形式で格納されます。
コンパイルされたJMA.ex5とJBrainTrend1Stop.ex5を<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H4での2015のGBPUSDのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16894
