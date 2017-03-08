コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Bending DoubleUp - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイデアの著者 — Hazem, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このコードの主な難点は、iCCI及びiMACDの値を「Buy Sell Level」変数と比較することです。指標値は、数倍ない数十倍違うかもしれません。 

たとえば、EURUSD、USDJPY、およびUSDSEK銘柄、およびMetaTrader 5で使用可能なすべての期間値の場合。

iCCI max min 

 

iMACD max min 

ご覧のとおり、 iMACDが価格に大きく依存する一方、iCCIの値は十分に安定しています。この問題を解決するにはiMACD値を比率で乗算します

void OnTick()
  {
//----
   m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
   if(m_ext_lot<0.1)
      m_ext_lot=0.1;

   m_cci=iCCIGet(0);
   m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;

   m_buy_total=0;
   m_sell_total=0;


DoubleUp2開閉

ヒント：EURUSD M30が推奨されます。

2016.01.08から2016.11.06までの結果、EURUSD M30、初期入金 - 10 000：

DoubleUp2開閉テスター 

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16886

