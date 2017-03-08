無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Bending DoubleUp - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 910
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
アイデアの著者 — Hazem, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
このコードの主な難点は、iCCI及びiMACDの値を「Buy Sell Level」変数と比較することです。指標値は、数倍ない数十倍違うかもしれません。
たとえば、EURUSD、USDJPY、およびUSDSEK銘柄、およびMetaTrader 5で使用可能なすべての期間値の場合。
ご覧のとおり、 iMACDが価格に大きく依存する一方、iCCIの値は十分に安定しています。この問題を解決するにはiMACD値を比率で乗算します。
void OnTick()
{
//----
m_ext_lot=NormalizeDouble(m_account.Balance()/50001.0,2);
if(m_ext_lot<0.1)
m_ext_lot=0.1;
m_cci=iCCIGet(0);
m_macd=iMACDGet(MAIN_LINE,0)*1000000;
m_buy_total=0;
m_sell_total=0;
ヒント：EURUSD M30が推奨されます。
2016.01.08から2016.11.06までの結果、EURUSD M30、初期入金 - 10 000：
