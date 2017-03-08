アイデアの著者 — Hazem, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このコードの主な難点は、iCCI及びiMACDの値を「Buy Sell Level」変数と比較することです。指標値は、数倍ない数十倍違うかもしれません。

たとえば、EURUSD、USDJPY、およびUSDSEK銘柄、およびMetaTrader 5で使用可能なすべての期間値の場合。

ご覧のとおり、 iMACDが価格に大きく依存する一方、iCCIの値は十分に安定しています。この問題を解決するにはiMACD値を比率で乗算します。

void OnTick ()

{



m_ext_lot= NormalizeDouble (m_account.Balance()/ 50001.0 , 2 );

if (m_ext_lot< 0.1 )

m_ext_lot= 0.1 ;



m_cci=iCCIGet( 0 );

m_macd=iMACDGet( MAIN_LINE , 0 )* 1000000 ;



m_buy_total= 0 ;

m_sell_total= 0 ;









ヒント：EURUSD M30が推奨されます。