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Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1733
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen.mq5 (26.11 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
JBrainTrend1Stop.mq5 (24.4 KB) просмотр
JMA.mq5 (47.27 KB) просмотр
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Торговая система Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen на основе изменения цвета индикатора JBrainTrend1Stop с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JMA.ex5 и JBrainTrend1Stop.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_Bezier_ReOpen Exp_Bezier_ReOpen

Торговая система Exp_Bezier_ReOpen на основе изменения цвета индикатора Bezier с доливками по тренду.

XMA_BBxATR_Cloud XMA_BBxATR_Cloud

Доработанный стандартный индикатор Bollinger Bands®, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.

XMA_BBxATR_Cloud_HTF XMA_BBxATR_Cloud_HTF

Индикатор XMA_BBxATR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

JBrainTrend1Stop_Alert JBrainTrend1Stop_Alert

Трендовый индикатор JBrainTrend1Stop с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.