Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen 交易系统是基于 JBrainTrend1Stop 指标颜色改变的，并且有顺势加仓的功能。当柱关闭时，如果指标颜色改变就生成交易信号。如果利润点数增加到EA输入参数中指定的固定阈值，它的交易量会持续增加。

增加的数据保存在字符串型的注释中，格式如下: 加仓次数/最近交易价格/最近交易量

把 JMA.ex5 和 JBrainTrend1Stop.ex5 这些编译好的指标文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

在以下显示的测试中，使用了默认的 EA 交易输入参数值，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 图表上交易的示例

在2015年 GBPUSD H4 上的测试结果:

图2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16894

