请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1109
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen 交易系统是基于 JBrainTrend1Stop 指标颜色改变的，并且有顺势加仓的功能。当柱关闭时，如果指标颜色改变就生成交易信号。如果利润点数增加到EA输入参数中指定的固定阈值，它的交易量会持续增加。
增加的数据保存在字符串型的注释中，格式如下: 加仓次数/最近交易价格/最近交易量。
把 JMA.ex5 和 JBrainTrend1Stop.ex5 这些编译好的指标文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
在以下显示的测试中，使用了默认的 EA 交易输入参数值，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 图表上交易的示例
在2015年 GBPUSD H4 上的测试结果:
图2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16894
DoubleUp 建仓和平仓
本EA通过比较iCCI和iMACD指标进行工作。根据时间建仓和平仓，版本2
本EA交易在一定的时间通过比较两个不同周期数的iMA指标来建仓和平仓。在指定的交易品种中，建立指定交易量的仓位。设置止损和获利。选择仓位类型：买入或者卖出。
JBrainTrend1Stop_Alert
JBrainTrend1Stop 趋势指标，有提醒、发送电子邮件和推送通知的功能。XMA_BBxATR_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XMA_BBxATR_Cloud 指标。