JBrainTrend1Stop_Alert - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 921
-
JBrainTrend1Stopトレンド指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。
アラート、電子メールメッセージ、及びプッシュ通知を実装するために、指標コードは以下のように変更されました。
- 新しい入力パラメータの導入
input uint NumberofBar=1;// シグナルのためのバー番号 input bool SoundON=true; // アラートの有効化 input uint NumberofAlerts=2;// アラートの数 input bool EMailON=false; // シグナルのメール送信の有効化 input bool PushON=false; // シグナルのモバイルデバイスへの送信の有効化
- 指標コードの最後でのBuySignal()、SellSignal()、GetStringTimeframe()の3つの新しい関数の追加
//+------------------------------------------------------------------+
//| 買いシグナル関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname, // 電子メールとプッシュメッセージでの指標名のテキスト
double &BuyArrow[], // 上昇トレンドのシグナルの指標バッファ
double &SellArrow[], // 下降トレンドのシグナルの指標バッファ
const int Rates_total, // 現在のバーの数
const int Prev_calculated, // 1つ前のティックでのバーの数
const double &Close[], // 終値
const int &Spread[]) // スプレッド
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool BuySignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(SellArrow[index1] && SellArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && BuyArrow[index] && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 売りシグナル関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname, // 電子メールとプッシュメッセージでの指標名のテキスト
double &SellArrow[], // 下降トレンドのシグナルの指標バッファ
double &BuyArrow[], // 上昇トレンドのシグナルの指標バッファ
const int Rates_total, // 現在のバーの数
const int Prev_calculated, // 1つ前のティックでのバーの数
const double &Close[], // 終値
const int &Spread[]) // スプレッド
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool SellSignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(BuyArrow[index1] && BuyArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && SellArrow[index] && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 時間軸を文字列として取得 |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
{
//----
return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
}
- OnCalculate() ブロックで指標計算サイクルが終了した後のBuySignal() とSellSignal() 関数への2回の呼び出しの追加
//---
BuySignal("JBrainTrend1Stop_Alert",BuyStopBuffer,SellStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
SellSignal("JBrainTrend1Stop_Alert",SellStopBuffer,BuyStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---
ここでBuyStopBufferとSellStopBuffer は上昇及び下降トレンドシグナル（売買のストップライン）を格納する指標バッファの名前です。適切な動向がない場合、ゼロ値またはEMPTY_VALUEが指標バッファに存在する必要があります。
BuySignal() およびSellSignal() 関数は指標コードのOnCalculate() ブロックで1回のみ呼び出されるものとします。
コンパイルされたJMA.mq5指標ファイルをMQL5\Indicatorsに配置します。
図1 チャートでのJBrainTrend1Stop_Alert指標
図2 JBrainTrend1Stop_Alert指標のアラート生成
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16895
