ポケットに対して
インディケータ

JBrainTrend1Stop_Alert - MetaTrader 5のためのインディケータ

JBrainTrend1Stopトレンド指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

アラート、電子メールメッセージ、及びプッシュ通知を実装するために、指標コードは以下のように変更されました。

  1. 新しい入力パラメータの導入 
    input uint NumberofBar=1;// シグナルのためのバー番号
input bool SoundON=true; // アラートの有効化
input uint NumberofAlerts=2;// アラートの数
input bool EMailON=false; // シグナルのメール送信の有効化
input bool PushON=false; // シグナルのモバイルデバイスへの送信の有効化
  2. 指標コードの最後でのBuySignal()、SellSignal()、GetStringTimeframe()の3つの新しい関数の追加
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| 買いシグナル関数                                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void BuySignal(string SignalSirname,      // 電子メールとプッシュメッセージでの指標名のテキスト
                   double &BuyArrow[],        // 上昇トレンドのシグナルの指標バッファ
                   double &SellArrow[],       // 下降トレンドのシグナルの指標バッファ
                   const int Rates_total,     // 現在のバーの数
                   const int Prev_calculated, // 1つ前のティックでのバーの数
                   const double &Close[],     // 終値
                   const int &Spread[])       // スプレッド
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool BuySignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }
       if(SellArrow[index1] && SellArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && BuyArrow[index] && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
       if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
          if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
          if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
         }

    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| 売りシグナル関数                                             |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void SellSignal(string SignalSirname,      // 電子メールとプッシュメッセージでの指標名のテキスト
                    double &SellArrow[],       // 下降トレンドのシグナルの指標バッファ
                    double &BuyArrow[],        // 上昇トレンドのシグナルの指標バッファ
                    const int Rates_total,     // 現在のバーの数
                    const int Prev_calculated, // 1つ前のティックでのバーの数
                    const double &Close[],     // 終値
                    const int &Spread[])       // スプレッド
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool SellSignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }
       if(BuyArrow[index1] && BuyArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && SellArrow[index] && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
       if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
          if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
          if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
         }
    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //|  時間軸を文字列として取得                               |
    //+------------------------------------------------------------------+
    string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
      {
    //----
       return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
    //----
      }
  3. OnCalculate() ブロックで指標計算サイクルが終了した後のBuySignal() とSellSignal() 関数への2回の呼び出しの追加
    //---    
       BuySignal("JBrainTrend1Stop_Alert",BuyStopBuffer,SellStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
       SellSignal("JBrainTrend1Stop_Alert",SellStopBuffer,BuyStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    //---  

ここでBuyStopBufferとSellStopBuffer は上昇及び下降トレンドシグナル（売買のストップライン）を格納する指標バッファの名前です。適切な動向がない場合、ゼロ値またはEMPTY_VALUEが指標バッファに存在する必要があります。

BuySignal() およびSellSignal() 関数は指標コードのOnCalculate() ブロックで1回のみ呼び出されるものとします。

コンパイルされたJMA.mq5指標ファイルをMQL5\Indicatorsに配置します。


図1　チャートでのJBrainTrend1Stop_Alert指標

図2　JBrainTrend1Stop_Alert指標のアラート生成

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16895

