Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
659
(17)
Das Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des JBrainTrend1Stop Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe des Indikators ändert. Das Volumen wird weiter erhöht, wenn der Gewinn in Punkten die in den Eingabeparametern des Expert Advisors festgelegte Grenze übersteigt.

Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.

Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierten Datei JMA.ex5 und JBrainTrend1Stop.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart


Testergebnisse für 2015 für GBPUSD H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16894

DoubleUp с изгибом DoubleUp с изгибом

Basiert auf dem Vergleich von den zwei Indikatoren: iCCI und iMACD.

Opening and Сlosing on time v2 Opening and Сlosing on time v2

Eröffnung und Schließung von Postionen zu einer bestimmten Zeit, dabei werden zwei iMA Indikatoren mit verschiedenen Perioden verglichen. Eine Position wird mit einem angegebenen Volumen und auf dem angegebenen Symbol eröffnet. Setzung von Stop Loss und Take Profit. Man kann den Typ der Position auswählen: Buy oder Sell.

JBrainTrend1Stop_Alert JBrainTrend1Stop_Alert

Der JBrainTrend1Stop Trendindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

XMA_BBxATR_Cloud_HTF XMA_BBxATR_Cloud_HTF

Der XMA_BBxATR_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.