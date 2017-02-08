Das Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen Handelssystem basierend auf der Änderung der Farbe des JBrainTrend1Stop Indikators mit dem Hinzufügen von Positionen in Trendrichtung. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe des Indikators ändert. Das Volumen wird weiter erhöht, wenn der Gewinn in Punkten die in den Eingabeparametern des Expert Advisors festgelegte Grenze übersteigt.

Die Information über hinzugefügte Positionen wird im String-Kommentar im Format Anzahl zusätzlicher Trades/Preis des letzten Trades/Volumen des letzten Trades gespeichert.

Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierten Datei JMA.ex5 und JBrainTrend1Stop.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart



Testergebnisse für 2015 für GBPUSD H4:

Abb.2. Chart der Testergebnisse