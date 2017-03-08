Exp_Bezier_ReOpen取引システムは、トレンドフォローのポジションに追加するBezier指標の色の変更に基づいています。売買シグナルは、指標線の色が変わるとバーが閉じるときに形成されます。ポイント単位での利益がEA入力に固定されたしきい値を上回ると、数量がさらに増加されます。

追加に関するデータは、ポジションの文字列コメント内で 追加数/直近の取引価格/直近の取引数量の形式で格納されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたBezier.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

以下の検証では、デフォルトのエキスパートアドバイザー入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引の例



H4での2015のUSDCHFの検証結果：

図2 テスト結果チャート