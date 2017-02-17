コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_WPR - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_WPR.mq5 (15.69 KB) ビュー
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： Khlystov Vladimir

WPRに基づいた最も簡単なエキスパートアドバイザーです。オシレータの買われ過ぎレベルの下向きの交差で売り、売られ過ぎレベルの上向きの交差で買います。参入シグナルは、レベルが交差するとバーが閉じるときに形成されます。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロス及びテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

H3での2015のAUDUSDの検証結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16867

