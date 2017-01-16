無料でロボットをダウンロードする方法を見る
指向性RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
Directional Movement に基づいたRSI動向の変化の推定値としてフィルタリングとパラボリックSARを追加しました（その目的のためにレベルを使用するかわりに）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16791
