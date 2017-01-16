コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

指向性RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1198
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Directional Movement に基づいたRSI動向の変化の推定値としてフィルタリングとパラボリックSARを追加しました（その目的のためにレベルを使用するかわりに）。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16791

取引セッションの開閉 取引セッションの開閉

これは取引セッションの指標です。

グリッドメーカー グリッドメーカー

この指標は異なる方法で設定できる縦横の線を示します。

Aroonオシレータライン Aroonオシレータライン

Aroonオシレータのシンプルな可視化。

平均の絶対的な強さ 平均の絶対的な強さ

平均の絶対的な強さ計算に18種類の平均値を使用出来るようにアップグレードされています。