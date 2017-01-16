平均の角度を計算するときに人々が見落とす問題は簡単です。時系列チャートのY軸のデータはX軸のデータとは異なるタイプであるということです。それらは完全に異なるので、そのデータから角度を計算することはできません。それらを互換にしない限りです。1つの可能な解決法があります。このバージョンは、ATRを1つのタイムバーの値としてXとY軸の値を統一することによって時間を「ピップ」に「変換」します。そのためにATRを使用するのは近似です（100％正確な方法はありません）。しかしそれは悪いものではありません。少なくとも90度以上の結果は表示されません。

この指標は上記の計算方法を使用して、残りの18種類の平均を計算できるように拡張されています。したがって、このバージョンではすべての通常のタイプがカバーされています。










