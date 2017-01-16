無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
平均の角度 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1244
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
平均の角度を計算するときに人々が見落とす問題は簡単です。時系列チャートのY軸のデータはX軸のデータとは異なるタイプであるということです。それらは完全に異なるので、そのデータから角度を計算することはできません。それらを互換にしない限りです。1つの可能な解決法があります。このバージョンは、ATRを1つのタイムバーの値としてXとY軸の値を統一することによって時間を「ピップ」に「変換」します。そのためにATRを使用するのは近似です（100％正確な方法はありません）。しかしそれは悪いものではありません。少なくとも90度以上の結果は表示されません。
この指標は上記の計算方法を使用して、残りの18種類の平均を計算できるように拡張されています。したがって、このバージョンではすべての通常のタイプがカバーされています。
この指標は上記の計算方法を使用して、残りの18種類の平均を計算できるように拡張されています。したがって、このバージョンではすべての通常のタイプがカバーされています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16795
平均の絶対的な強さ
平均の絶対的な強さ計算に18種類の平均値を使用出来るようにアップグレードされています。Aroonオシレータライン
Aroonオシレータのシンプルな可視化。
Rapid RSI
適応型T3価格プリフィルタリングを備えたRapid RSI。T3 Std Adaptive
標準偏差を用いて適応性を持たせるT3。