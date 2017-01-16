このバージョンでは、T3価格のプレフィルタリングが使用されます。

MetaTrader 4版とは異なり、MetaTrader 5では線の色の数を増やすことができますし、取引ステーションで簡単に行うことができるのと同じことがほとんどできます。したがって、このバージョンでは、ユーザー定義可能なステップ（例では20ステップを使用しています）でその値に応じて色を変更することができます。



