無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Psyレベルの描画 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1164
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Im_hungry
最大値と最小値が指定されると、指標は等間隔の水平線を描画します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16773
RSIフィルタ
フィルタとして使用することを目的としたRSI。CCI Averages Pre-Filtered
プリフィルタリングに使用できる18種類の平均が追加された、CCI pre-filtered 指標。
スーパートレンドハル指標
計算にハル平均を使用するスーパートレンド指標。スーパートレンド平均
計算のために18の可能な平均を持つスーパートレンド指標。