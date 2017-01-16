コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Psyレベルの描画 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1164
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：Im_hungry

最大値と最小値が指定されると、指標は等間隔の水平線を描画します。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16773

RSIフィルタ RSIフィルタ

フィルタとして使用することを目的としたRSI。

CCI Averages Pre-Filtered CCI Averages Pre-Filtered

プリフィルタリングに使用できる18種類の平均が追加された、CCI pre-filtered 指標。

スーパートレンドハル指標 スーパートレンドハル指標

計算にハル平均を使用するスーパートレンド指標。

スーパートレンド平均 スーパートレンド平均

計算のために18の可能な平均を持つスーパートレンド指標。