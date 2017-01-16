無料でロボットをダウンロードする方法を見る
スイングライン - MetaTrader 5のためのインディケータ
MetaTrader 5版のRon Blackのスイングライン指標。
このインジケータにはパラメータはないので、使用法を説明する必要はないと思います（ただ、個人的な意見を言いますと、より短い時間枠での使用はお勧めできません。私の意見では1時間以上なら良い結果が得られます）。
