ポケットに対して
インディケータ

スイングライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

MetaTrader 5版のRon Blackのスイングライン指標。

このインジケータにはパラメータはないので、使用法を説明する必要はないと思います（ただ、個人的な意見を言いますと、より短い時間枠での使用はお勧めできません。私の意見では1時間以上なら良い結果が得られます）。




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16751

