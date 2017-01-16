高調波パターンは、5つの価格極値に基づくチャートパターンのクラスであり、これらの間の関係と比率に制約があります。これらの制約および比率は視覚的評価によって検証することが困難であるため、コンピュータ化された測定ツールは高調波パターン取引には不可欠です。この指標は、存在するまたは出現しかけている高調波パターンを自動的に検出して表示し、トレーダーの役に立ちます。この指標によって検出される14のパターンは次のとおりです。

AB=CD

Gartley

Bat

Alternate Bat

Butterfly

Crab

Deep Crab

Three Drives

Cypher

Shark

5-0

Nen Star

Black Swan

White Swan

各パターンは、入力において個別に有効または無効にすることができます。追加的な表示設定には、あるタイプのパターンの共有点の数を制限し、表示に使用される色やパターンが最大限に持つことができるバーの数を設定する機能が含まれます。最後の設定はCPU使用率にも関係します。「最大履歴」（デフォルトでは1000バー）は、どれだけ前からパターンのスキャンと表示を始めるかを設定します。パターンは、それらの制約に厳密に適合する必要はないので、単項制約および/または範囲制約に緩みを与えることが可能です。Yury Kulikov作のFastZZがトップ/ボトムを抽出するために使用されるので、ポイント値の最小スイングサイズが指定される必要があります。出現しかけているターンは繰返し投影によって検出され、CPU保護のために無効にされる可能性があります。 そのようなパターンを表示する精度と距離の両方の指定が可能です。



